O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com inscrições abertas para contratação temporária de 391 recenseadores, em 113 municípios de Goiás.

Os contratados irão trabalhar no Censo Demográfico 2022 e a remuneração será de acordo com a produtividade, com jornada de trabalho mínima de 25h semanais.

As inscrições começaram nesta quinta-feira (28) e se encerram na segunda-feira, 1° de agosto. A duração do contrato é de até três meses, podendo ser prorrogado.

A seleção ocorrerá por meio de análise de títulos. Os títulos apresentados pelo candidato serão analisados e, posteriormente, serão atribuídas pontuações correspondentes. A análise de títulos terá caráter classificatório.

Como se inscrever

Os interessados devem entrar no site do IBGE, preencher o formulário e entregar o documento em um dos postos de inscrição de cada município. Não será cobrada taxa de inscrição.

Entre os pré-requisitos para a função de Recenseador é ser maior de 18 anos e ter o ensino fundamental completo. Clique aqui para acessar o edital na íntegra.

