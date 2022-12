A Receita Federal divulgou nesta segunda-feira (5) o edital de abertura do concurso público destinado a preencher 699 vagas, sendo 469 para analista tributário e 230 para auditor-fiscal. Os salários são de R$ 11.684,39 e R$ 21.029,09, respectivamente.

Além da remuneração, os servidores recebem R$ 458 de auxílio-alimentação. As duas funções exigem que os candidatos tenham o nível superior e o regime de contratação é o estatutário, com estabilidade.

De acordo com o edital, 5% dos postos são reservados a pessoas com deficiência e 20% a candidatos autodeclarados negros, conforme determina a legislação.

Veja a divisão das vagas:

- Auditor-fiscal

- 172 para ampla concorrência;

- 46 reservadas a negros;

- 12 reservadas a pessoas com deficiência.

- Analista tributário

- 351 para ampla concorrência;

- 94 reservadas a negros;

- 24 reservadas a pessoas com deficiência.

A Receita Federal poderá chamar excedentes em caso de autorização do Ministério da Economia. O aval poderá ser de até 25% das vagas iniciais, ou seja, 174 aprovados a mais, sendo 57 auditores e 117 analistas.

As inscrições poderão ser feitas das 16h de 12 de dezembro até as 16h de 19 de janeiro de 2023, pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), empresa responsável pelo certame. As taxas custam R$ 115 (analista-tributário) e R$ 210 (auditor-fiscal).

O concurso contará com provas objetivas e discursivas, pesquisa de vida pregressa e curso de formação profissional. Os exames estão marcados para 19 de março de 2023, com aplicação em todas as capitais brasileiras.

A seleção terá validade de dois anos. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Receita Federal, conforme estabelece o edital. O último processo seletivo do órgão foi realizado em 2014 com 1.026 postos de nível médio para assistente técnico-administrativo.

Leia também:

- Empresa oferta mais de 20 vagas de emprego em Trindade e em Aparecida de Goiânia

- Aparecida oferta 441 vagas de emprego nesta semana; confira

- Endividamento atinge 78,9% das famílias brasileiras, revela pesquisa