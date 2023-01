A almejada aprovação num concurso para iniciar uma carreira de servidor público pode se tornar realidade para muita gente em 2023. Somente os concursos públicos que estão com inscrições abertas ou editais publicados com oportunidades para trabalhar em Goiás somam, atualmente, mais de 3 mil vagas. Mas a estimativa é de que vários órgãos públicos anunciem certames para 2023 ou 2024, por conta do atual déficit de servidores, principalmente após um grande número de aposentadorias e um longo período com poucos certames.

Mais de 230 concursos públicos no país estavam com inscrições abertas no primeiro dia útil do ano (2 de janeiro) em todo País, oferecendo cerca de 22,2 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 33.689,11 no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e no Tribunal de Contas dos Municípios do Pará. Há ainda concursos em Defensorias Públicas, Ministérios Públicos, Tribunais, Corpo de Bombeiros e Conselhos Regionais em vários estados.

E 2023 já começou com inscrições abertas para concursos que já eram muito aguardados. A Receita Federal lançou, no último dia 5 de dezembro, um dos editais mais esperados pelos concurseiros: o concurso público para 699 vagas de nível superior. As vagas são para analista tributário e auditor fiscal, com salários que chegam a R$ 21.029,09. As inscrições terminam esta semana.

Outro concurso muito aguardado e que teve edital publicado em dezembro foi o do Banco do Brasil, que deve preencher um total de 6 mil vagas de escriturário, nas funções de agente comercial e de tecnologia, que exigem ensino médio. São 4 mil imediatas e 2 mil para formação de cadastro de reserva em todo País, sendo 64 para Goiás. O salário é de R$ 3.622,23 para jornada de 30 horas semanais.

Aprovado no final de dezembro pelo Congresso Nacional, o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) prevê uma verba R$ 16,7 bilhões para concursos públicos este ano, com a oferta de 58,9 mil vagas. A previsão é de que sejam ofertadas 47.834 delas para o Poder Executivo, 6.522 para o Judiciário, 520 para o Legislativo, 240 para o Ministério Público da União e 88 vagas para a Defensoria Pública da União.

Polícia científica

Com a expectativa da publicação de muitos editais nos próximos meses, os chamados concurseiros devem lotar as salas de aula. “Este ano, devem sair alguns concursos que já estavam autorizados e previstos para 2022, como o da Polícia Científica em Goiás, com banca já contratada”, alerta o coordenador do Instituto Galeno, Winston de Paula, onde as aulas já começam no próximo dia 24 de janeiro.

Outro certame muito aguardado, que já foi autorizado pela Prefeitura de Goiânia e deve ter seu edital publicado no início deste ano, é o que vai oferecer 143 vagas de auditor de tributos do município (43 imediatas e 100 para cadastro de reserva). Considerando os valores atuais, a remuneração base é de R$ 19.700,21, para uma jornada de até 40 horas semanais, após a aprovação do projeto de lei complementar (PLC 018/2022), que trata da reestruturação da carreira dos auditores fiscais de tributos do concurso ISS Goiânia.

Winston lembra que também já foram publicados editais para realização de vários concursos à nível municipal, principalmente de prefeituras goianas. Segundo ele, a mudança no governo federal também aumentou a expectativa pela divulgação de novos editais muito aguardados, principalmente a partir de 2024. “Vários órgãos federais ficaram muito tempo sem realizar concursos e estão com seus quadros bastante defasados” destaca o coordenador.

Preparação

Com tantas oportunidades à vista, a ordem do dia é começar a se preparar o quanto antes estudando o conteúdo geral, comum da grande maioria dos concursos, para depois se dedicar aos conteúdos específicos, pois quem sai na frente aumenta as chances de aprovação. “Hoje, com as plataformas on-line, é possível investir a partir de R$ 80 mensais no ensino virtual e R$ 400 no presencial”, afirma o coordenador do Galeno.

Com os editais para Polícia Penal, perito criminal e auxiliar de autópsia praticamente confirmados para saírem a qualquer momento, Arthur Brito, do Tese Concursos, alerta que os concurseiros já estão se preparando a todo vapor. Ele informa que também está previsto um certame para auditor fiscal da Secretaria de Estado da Economia para este ano ainda. “As turmas de preparação para o concurso do Banco do Brasil, cujas provas estão previstas para 23 de abril, já começam nesta próxima terça-feira, dia 17”, alerta Brito.

A estimativa é que o concurso do Banco do Brasil seja bastante disputado, pois é grande a procura por carreiras para nível médio no serviço público. “Com tantos concursos para órgãos federais já previstos também para 2024, o ideal é começar a se preparar agora estudando o conteúdo comum à grande maioria deles. Após a publicação dos editais, ficará mais fácil se dedicar mais ao aprendizado dos conteúdos específicos cobrados para cada carreira”, adverte o representante do Tese.

A estimativa, segundo Arthur, é de um incremento de 15% a 20% no número de alunos matriculados nos cursos preparatórios deste ano. Além disso, os governos anteriores do presidente Lula tiveram uma tradição maior na realização de concursos públicos.

“Pensamos que 2022 seria muito bom, mas 2023 já supera nossas expectativas, com concursos importantes, como do Banco do Brasil e Receita Federal, com vagas para todo País”, diz Rúbia Correia, gestora administrativa do Diferencial Ensino e Concursos. Em Goiás, segundo ela, a movimentação começou ainda em dezembro com a publicação do edital para o concurso do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) 18ª Região, que tem provas marcadas para 12 de fevereiro.

“O prazo entre a publicação do edital e realização das provas pode ser pequeno para os estudos. Por isso, insistimos que a pessoa venha antes da publicação do edital. Não adianta querer se preparar bem somente com os aulões de véspera”, alerta Rúbia Correia. Ela lembra que os editais estão cada vez mais enxutos. “Como adivinho o que será cobrado? Nos baseamos nos editais de concursos anteriores, pois o programa muda pouco a base. Nossos alunos são aprovados em 3 ou 4 concursos de uma vez por conta desta base”, destaca.

PF, BC e MPU entre os mais aguardados

Somando os concursos federais e estaduais, 103.994 vagas estão previstas em todo o território nacional para diversas áreas de atuação. Entre os editais para concursos de âmbito federal mais esperados para este ano ou para 2024, estão os de órgãos como Polícia Federal (PF), Banco Central (BC), Ministério Público da União (MPU), Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Advocacia Geral da União (AGU), Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Unificado e Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já sinalizou que existe a possibilidade de realização de novo concurso do INSS, ao afirmar que houve um “desmonte” no órgão. “O desmonte promovido pelo governo deixou como herança uma fila de 5 milhões de pessoas esperando análise do INSS. Teremos muito trabalho pela frente e temos um compromisso com o povo brasileiro. Vamos juntos atuar para garantir direitos e dignidade para a população”, afirmou Lula. Somente o INSS já tinha uma carência de mais de mil médicos peritos há 4 anos no País.

Rúbia Correia, gestora administrativa do Diferencial Ensino e Concursos, ressalta que muitos destes concursos já estão devidamente autorizados e com todos os trâmites para publicação de edital encaminhados para este ano. É o caso dos concursos para auxiliar de autópsia, perito criminal e Polícia Penal de Goiás, que já tem previsão orçamentária para este ano.

Ela afirma que um dos maiores desafios para os concursos hoje é a redação, que tem tido um grande peso na formação das notas quando existem provas discursivas. Mas Rúbia garante que é possível ter um acesso mais facilitado à preparação.

Se antes, só havia a possibilidade de assistir aulas presenciais e os alunos precisavam até se deslocar de suas cidades e estados, hoje já é possível assistir a todas as aulas de forma remota e ao vivo. “Nas aulas on-line, é possível até interagir com os professores em tempo real e ainda ter acesso às gravações para revisar os conteúdos”, explica.

Exercícios

A principal dica para assimilar o máximo de conhecimento é sempre resolver muitas questões sobre o conteúdo das aulas anteriores.Esta é uma das estratégias utilizadas pelo atendente de call center e concurseiro Pablo Soares dos Santos Cardoso, que desde 2018 estuda para concursos e já conseguiu ser aprovado em dois deles, para os quais ainda aguarda a nomeação.

Mesmo assim, atualmente, seu foco principal é a preparação antecipada para o concurso de escrivão da Polícia Federal, que ainda aguarda publicação do edital, provavelmente para 2024. “Já tinha feito este concurso em 2021 e quase passei, por isso vou continuar tentando”, conta Pablo, que começou estudando sozinho, aderiu às vídeoaulas e, hoje faz cursinho presencial, onde investe mais de R$ 1,1 mil mensais.

Para tentar realizar o sonho de ter uma carreira no serviço público federal, ele estuda todos os dias e garante que, se for aprovado, também estará fazendo o que gosta.