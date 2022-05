Economia Confecções goianas terão R$ 300 milhões em empréstimos do FCO Proposta é impulsionar polo durante retomada; setor também contará com outros R$ 44,5 mi para fortalecimento da cadeia produtiva

Empreendedores do polo confeccionista de Goiás terão à disposição R$ 300 milhões em empréstimos do Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO) para impulsionar seus negócios este ano. O anúncio foi feito ontem, durante o lançamento da Amarê Fashion – Semana da Moda Goiana, que será realizada no período de 31 de agosto a 3 de setembro, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Go...