Economia Confira as dezenas da Mega-Sena sorteadas neste sábado Prêmio sorteado foi de R$ 48,2 milhões

A Mega-Sena realizou, neste sábado (9), o concurso 2.470. O sorteio foi realizado no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviária do Tietê. O apostador que acertar as seis dezenas vai embolsar R$ 48,2 milhões. Inicialmente, o valor do prêmio estava estimado em R$ 45 milhões. Confira as dezenas sorteadas: 08-33-40-42-48-51 Até a publicação desta matéria, a ...