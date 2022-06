As dezenas do concurso 2494 da Mega-Sena foram sorteadas neste sábado (25). O prêmio está acumulado em R$80 milhões para quem acertar as seis dezenas.

Os números sorteados foram: 22, 01, 54, 04, 10, 53.

O sorteio foi realizado às 20h e transmitido pelas redes sociais da Caixa Econômica Federal.