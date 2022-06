O sorteio da Mega-Sena deste sábado (11), de número 2.490, teve prêmio previsto de R$ 42 milhões para as apostas que conseguirem acertar as seis dezenas. Realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), o concurso teve os seguintes números sorteados: 11 - 16 - 17 - 41 - 46 - 59

A Caixa Econômica Federal ainda não divulgou se houve ganhadores ou o rateio, que será publicado em seu site.

Nos últimos dois concursos, realizados na quarta-feira (08) e no sábado passado (04), não houve ganhadores. No dia 2 de junho, uma aposta simples feita no Rio de Janeiro levou R$3,6 milhões. Em 31 de maio, o sorteio fez novos milionários. Um bolão realizado em Santa Catarina faturou R$ 117,5 milhões.



