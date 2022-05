Para quem está procurando uma oportunidade no mercado de trabalho, nessa segunda-feira (23), por meio do Sistema Municipal de Emprego (SIME), a Prefeitura Municipal de Aparecida oferta 1.245 vagas de emprego. A seleção e o auxílio no processo são feitos pelo SIME.

O candidato que deseja concorrer à uma dessas vagas deve agendar o atendimento presencial através do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC). Acessando o site trabalho.aparecida.go.gov.br .

Já na plataforma, basta seguir as orientações. Primeiro clicando em Vagas de Emprego, selecionar a vaga para qual deseja concorrer e clicar em “Quero me candidatar”. Então você será encaminhado para a janela de agendamento no código N° 60 (Vagas de Emprego no Sistema Municipal de Emprego) e escolher o local em que deseja o atendimento presencial.

No dia e local escolhidos, o interessado precisa apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e informar um telefone para contato.

Se o perfil do candidato estiver de acordo com alguma das vagas disponíveis, uma carta de encaminhamento é entregue para que uma entrevista seja realizada diretamente na empresa contratante.

Caso o perfil não seja compatível com as vagas do dia, o interessado pode reagendar um atendimento através do site, pois as vagas são atualizadas diariamente.

O sistema da Prefeitura não está disponível apenas para os trabalhadores, os empregadores também podem cadastrar as vagas pelo número de WhatsApp: (62) 9 9297-4113.

Confira a relação de vagas disponíveis:

198 Auxiliar de produção

164 Repositor de mercadorias

111 Motorista entregador

104 Movimentador de mercadoria

72 Motorista

69 Estagiário

50 Auxiliar operacional

46 Vendedor interno

40 Auxiliar de deposito

25 Conferente de mercadoria

21 Auxiliar de almoxarifado

20 Operador de empilhadeira

16 Frentista

15 Ajudante de carga e descarga

15 Trabalho Intermitente

11 Operador de telemarketing

11 PCD

10 Assistente de veículos

10 Auxiliar administrativo

10 Balconista

10 Consultor Comercial

10 Lanterneiro (Reparação de Veículos)

10 Mecânico de ônibus

10 Motorista de Recolhimento

10 Social Media

9 Estoquista

8 Costureiro, a máquina na confecção em série

8 Vendedor Externo

7 Analista financeiro (instituições financeiras)

7 Torneiro mecânico

6 Auxiliar de cobrança

6 Auxiliar de limpeza

5 Analista de redes e de comunicação de dados

5 Assistente fiscal

5 Auxiliar de armazém

5 Comprador

5 Costureira em Geral

5 Motorista de caminhão

5 Recepcionista, em geral

5 Torneiro fresador

4 Auxiliar de Estoque

3 Atendente

3 Auxiliar de cozinha

3 Auxiliar de logística

3 Auxiliar de manutenção

3 Operador de Retroescavadeira

3 Operador de Rolo compactador

2 Ajudante Geral

2 Assistente administrativo

2 Assistente comercial

2 Assistente de contas a pagar e receber

2 Assistente de vendas

2 Auxiliar de confeiteiro

2 Auxiliar de deposito

2 Auxiliar de Panificação

2 Auxiliar de serviços Gerais

2 Auxiliar Financeiro

2 Auxiliar Técnico

2 Carreteiro (motorista de caminhão-carreta)

2 Eletricista

2 Eletricista Industrial

2 Empregada doméstica

2 Encanador

2 Encarregado de produção

2 Inspetor de qualidade

2 Instalador eletricista (tração de veículos)

2 Leiturista

2 Mecânico

2 Mecânico diesel

2 Motociclista Entregador

2 Operador de Balancim

2 Operador de escavadeira

2 Operador de motoniveladora

2 Operador de pá carregadeira

2 Operador de rotomoldagem

2 Operador de trator florestal

2 Recepcionista

2 Técnico em segurança do trabalho

1 Analista de departamento pessoal

1 Assistente Contábil

Mais informações pelo telefone: (62) 9 9194-3491.