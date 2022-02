Economia Confira como consultar dinheiro esquecido em bancos O processo de recebimento do dinheiro consiste em duas etapas

O sistema do Banco Central (BC) que permite a consulta a valores esquecidos em bancos e outras instituições financeiras funciona em novo endereço. Chamada de Sistema de Valores a Receber (SVR), a ferramenta passou a funcionar no site valoresareceber.bcb.gov.br, em ambiente desvinculado do Sistema Registrato, que hospedou o serviço nos primeiros dias de funcionamento. Para evitar...