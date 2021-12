Economia Confira o que abre e o que fecha no Ano Novo em Goiânia Governo de Goiás e prefeitura decretaram ponto facultativo no dia 31 de dezembro

Com os decretos do Governo de Goiás e da Prefeitura de Goiânia, o dia 31 de dezembro será ponto facultativo na capital nos órgãos públicos. Mas essa não será a única mudança. A reportagem do POPULAR preparou uma lista sobre o que abre e o que fecha no feriado de Ano Novo. Prefeitura de Goiânia A Prefeitura de Goiânia decretou ponto facultativo no dia 31 de d...