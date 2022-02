Economia Confira o rendimento da poupança, Tesouro, CDB e outros com a alta da Selic Assim como no ano passado, o cenário atual é favorável ao investimento em renda fixa, quando comparado à renda variável, como ações negociadas na Bolsa de Valores

Investimentos em renda fixa devem ter retorno acima da inflação em 2022, considerando uma taxa básica de juros de dois dígitos e uma inflação equivalente a pouco mais da metade da registrada em 2021, segundo cálculos do buscador de aplicações financeiras Yubb. O Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central do Brasil elevou nesta quarta-feira (2) a ...