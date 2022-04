A Caixa Econômica Federal sorteou na noite deste sábado (02) o concurso 2468 da Mega-Sena, com prêmio previsto de R$ 122.627.171,80 milhões para o acertador das seis dezenas —o segundo maior do ano.

Os números sorteados no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo (SP), foram: 22 - 35 - 41 - 42 - 53 - 57.

Na última quarta-feira (30), nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2467, o que levou a premiação a acumular para este sábado.

Caso apenas um apostador leve o prêmio de R$ 122 milhões e aplique todo o valor na poupança, receberá R$ 600 mil de rendimento no primeiro mês, segundo a Caixa. Se preferir investir em veículos, o valor é suficiente para comprar 240 sedãs elétricos acompanhados de painéis fotovoltaicos e baterias acumuladoras ao custo de R$ 500 mil, cada, de acordo com a estimativa do banco.

PRAZO

O apostador que ganhar algum prêmio tem até 90 dias para retirar a bolada. A Caixa informa que, passado esse período, a pessoa perde o direito de retirar o dinheiro, que será repassado ao Tesouro Nacional, para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).