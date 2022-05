A Mega-Sena realizou na noite deste sábado (28), em São Paulo, no Espaço Loterias Caixa, o sorteio do prêmio de R$ 105 milhões referente ao concurso 2485. Os números sorteados foram 60-12-38-47-05-32.

O prêmio estava acumulado porque ninguém acertou as seis dezenas no último concurso da Mega-Sena, o 2.484, sorteado na quarta-feira (25), e o prêmio acumulou para este sábado.

Como apostar na Mega-Sena

Para apostar na Mega-Sena, é necessário realizar a aposta até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos.

É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade e preencher o número do cartão de crédito. O próximo concurso será na quarta-feira (25).

Leia também:

- Trabalhadores nascidos em julho podem sacar até R$ 1 mil no FGTS