A Caixa Econômica Federal sorteou nesta quinta-feira (30) o concurso 2496 da Mega-Sena, com o prêmio de R$ R$ 36.672.289,47 para quem acertar as seis dezenas. Ainda não foi divulgado se houve algum ganhador do prêmio principal ou dos acertadores de cinco ou quatro dezenas.

Os números sorteados foram: 07 - 26 - 31 - 38 - 46 - 58.

Este é o segundo concurso da loteria especial junina, chamada de "Mega Semana de São João". Na terça-feira (28) houve um sorteio, mas sem ganhador do prêmio principal. Sábado (2) tem outro concurso.

Como apostar na Mega-Sena

Para quem quiser tentar a sorte na loteria, é necessário realizar a aposta até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do Brasil ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal e aplicativo Loterias Caixa. Para jogar é preciso ser maior de 18 anos de idade. O volante com seis dezenas marcadas custa R$ 4,50.

Chances

A chance de acerto para uma aposta com seis dezenas é de 50.063.860 para cada uma.