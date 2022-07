A Caixa Econômica Federal sorteou na noite deste sábado (9) o concurso 2499 da Mega-Sena, que tem R$ 27 milhões como prêmio total para quem acertar as seis dezenas.

Os números sorteados são: 11 - 19 - 38 - 47 - 56 - 59.

Ninguém acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio para o próximo concurso, que será sorteado na quarta-feira (13), está estimado em R$ 27 milhões.

No entanto, 30 apostas chegaram bem perto e acertaram cinco dezenas. Para cada uma delas a Caixa vai pagar R$ 74.169,24. As 3.158 pessoas que acertaram quatro dezenas vão receber R$ 1.006,54 cada uma.

Como apostar na Mega-Sena

Para quem quiser tentar a sorte na loteria, é necessário realizar a aposta até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do Brasil ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal e aplicativo Loterias Caixa. Para jogar é preciso ser maior de 18 anos de idade. O volante com seis dezenas marcadas custa R$ 4,50.

