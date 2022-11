A Loteria Federal realizou, na noite deste sábado (19), o sorteio da Mega-Sena, com prêmio acumulado de mais de R$ 38,7 milhões. Também foram sorteados neste sábado os concursos da Dupla-Sena, Quina, Lotofácil, Timemania, Dia de Sorte e + Milionária. Os sorteios foram realizados no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

Confira abaixo o resultado de todos os prêmios sorteados:

Mega-Sena (Concurso N° 2540)

Prêmio: R$ 38,7 milhões

Números sorteados: 02, 08, 28, 34 ,41, 49

Quina (Concurso N° 6003)

Prêmio: R$ 7,7 milhões

Números sorteados: 13, 24, 36, 38, 54.

Timemania (Concurso N° 1862)

Prêmio: R$ R$ 8,5 milhões

Números sorteados: 03, 20, 27, 31, 43, 44, 63

Time: Fluminense/RJ

Lotofácil (Concurso nº 2667)

Prêmio: R$ 1,5 milhão

Números sorteados: 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 13, 15, 19, 20, 23, 24, 25

+ Milionária (Concurso nº 26)

Prêmio: R$ 19 milhões

Números: 12, 05, 31, 50, 34 e 26.

Trevos da Sorte: 06 e 05.

Dupla Sena (Concurso nº 2445)

Prêmio: R$ 3,7 milhões

1º sorteio: 39, 03, 43, 41, 37, 50

2º sorteio: 26, 49, 36, 43, 47, 12.

Dia da Sorte (Concurso nº 683)

Prêmio: R$ 500 mil

Números: 02, 06, 10, 14, 17, 23, 27.

Mês da sorte: Novembro



