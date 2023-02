Foram sorteados sete resultados de loterias pela Caixa Econômica Federal na noite deste sábado (11). Os concursos feitos foram: Mega-Sena 2563, 38 da + Milionária, 6075 da Quina, 2481 para Dupla Sena, 719 do Dia de Sorte, 1898 para Timemania e o 2738 da Lotofácil.

Mega-Sena

As dezenas sorteadas para a Mega-Sena neste sábado (11) foram: 05-50-30-14-09-38. O prêmio para quem acertar as seis dezenas é de R$3 milhões.

Para conferir em detalhes as informações sobre as apostas ganhadoras é só acessar o site da caixa.

Lotofácil

A Lotofácil deve distribuir cerca de R$1,5 milhão para aqueles que acertarem as 15 dezenas. O resultado do sorteio foi: 13-12-14-19-21-20-15-03-10-01-04-24-25-16-11.

Para conferir em detalhes as informações sobre as apostas ganhadoras é só acessar o site da caixa.

+Milionária

A + Milionária tinha prêmio previsto de R$ 26,5 milhões. Os números tirados foram: 07-18-15-23-14-16. Os trevos sorteados foram os de número 2 e 3.

Para conferir em detalhes as informações sobre as apostas ganhadoras é só acessar o site da caixa.

Dia de Sorte

No sorteio do Dia de Sorte, saíram os números: 10-17-08-26-29-31-01. O prêmio previsto é de R$ 150 mil. O mês da sorte é novembro.

Para conferir em detalhes as informações sobre as apostas ganhadoras é só acessar o site da caixa.

Quina

O prêmio anunciado para Quina foi de R$ 5 milhões e as dezenas anunciadas foram: 26-08-57-70-37.

Para conferir em detalhes as informações sobre as apostas ganhadoras é só acessar o site da caixa.

Dupla Sena

Com o prêmio de R$ 1,6 milhões previsto foram feitos dois sorteios. No primeiro, as dezenas sorteadas foram: 03-36-48-23-08-07. Enquanto isso, na segunda tiragem, vieram os números: 43-42-19-27-18-11.

Para conferir em detalhes as informações sobre as apostas ganhadoras é só acessar o site da caixa.

Timemania

A Timemania teve prêmio previsto de R$1,7 milhão. Foram tiradas as seguintes dezenas: 40-79-03-20-43-52-46.

Para conferir em detalhes as informações sobre as apostas ganhadoras é só acessar o site da caixa.

Leia também:

- Ipasgo abre processo seletivo com 75 vagas com salário de R$ 4,8 mil

- ipva: Sistema ficar%C3%A1 fora do ar no Carnaval, e ve%C3%ADculos com documento atrasado podem ficar retidos