O Sesc disponibilizou vagas de empregos para o município de Pirenópolis. Os salários vão de R$ 1.586,69 a R$ 2.250,19, com direito a vale alimentação no valor de R$ 330.

As inscrições para os cargos de eletricista, auxiliar de copa e cozinha e camareira vão de 15 a 21 de agosto pelo portal do candidato.

Para a contratação, os interessados deverão passar pelas etapas de: análise currícular; dinâmica de grupo; entrevista comportamental; e entrevista técnica.

Os inscritos devem ser ter idade mínima de 18 anos, comprovar o nível de escolaridade exigida e comparecer a todas as etapas com documento de identificação com foto nas datas e horários previstos.

O descritivo do processo seletivo também está disponível no site.

Confira:

- Artífice de Manutenção (Eletricista)

Vaga para Pirenópolis

Salário: R$ 2.250,19

Vale-Alimentação: R$ 330,00



- Auxiliar de Copa/Cozinha

Vagas para Pirenópolis

Salário: R$ 1.683,32

Vale-Alimentação: R$ 330,00



- Camareira

Vagas para Pirenópolis

Salário: R$ 1.586,69

Vale-Alimentação: R$ 330,00

Leia também:

- Comarca de Niquelândia abre processo seletivo para assistente administrativo de juiz

- TCE-GO abre inscrições para concurso público com salário de R$ 11 mil

- Aposentados e pensionistas devem abrir conta no Itaú até dia 31 de agosto para receber salário