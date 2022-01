Economia Congelamento de ICMS sobre combustíveis acaba no dia 31 Medida adotada por três meses não impediu o aumento do preço da gasolina e do diesel no período; decisão é dos secretários estaduais da Fazenda

Em votação realizada nesta sexta-feira (14), os secretários estaduais da Fazenda formaram maioria contra a prorrogação do congelamento do valor do ICMS cobrado nas vendas de combustíveis marcado para o final deste mês.Dessa forma, o descongelamento do imposto deve acontecer como previsto inicialmente, em 31 de janeiro.A votação foi realizada pelo Comsefaz, o Comitê Naciona...