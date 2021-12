Economia Conheça os direitos do consumidor para a troca de presentes de Natal Há situações em que a troca é obrigatória; em outras depende da loja

Presente é sinônimo de satisfação garantida? Depende. Às vezes somos presenteados com um livro repetido ou uma roupa em tamanho que não serve. E o que fazer nessas situações? A resposta varia conforme o motivo da troca, as regras da loja onde o item foi adquirido e também do que prevê o Código de Defesa do Consumidor. Existem situações em que a troca é obrigatória e e...