Economia Conselho aprova R$ 113,5 milhões do FCO Rural para Goiás Pedidos de financiamento de 108 cartas-consulta são contemplados, sendo a maioria referente a empreendimentos rurais de pequeno-médio porte

Reunião da Câmara Deliberativa do Conselho de Desenvolvimento do Estado (CDE) aprovou, na terça-feira (17), 108 cartas-consulta ao Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO), na modalidade Rural. Os financiamentos somaram R$113,5 milhões. A maioria são pedidos de empreendimentos de pequeno-médio porte (51%). A promessa é de que essa injeção de recurs...