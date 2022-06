Economia Construção civil espera abrir mais 6 mil vagas em Goiânia, estima Ademi-GO Volume de contratações já superou expectativas do setor no primeiro trimestre de 2022, mas ainda há dificuldades de encontrar profissionais qualificados

O setor da construção civil espera abrir mais 6 mil vagas até o fim do ano somente em Goiânia. O número é estimado pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás (Ademi-GO), que acredita que o volume dos lançamentos realizados no ano passado agora movimenta o mercado de trabalho. A procura por profissionais, no entanto, ainda esbarra na qua...