Economia Consulta ao Auxílio Brasil sai nos próximos dias Os pagamentos do novo programa social começam no dia 17 e seguirão o calendário habitual do Bolsa Família

O governo federal vai liberar, nos próximos dias, a consulta aos benefícios do Auxílio Brasil e se a família irá recebê-los. A consulta deverá ser feita no antigo APP do Bolsa Família ou pela Central de Relacionamento do Ministério da Cidadania, por meio do telefone 121. Os pagamentos do novo programa social começam no dia 17 e seguirão o calendário habitual do Bol...