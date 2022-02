Economia Consulta do Banco Central a dinheiro esquecido volta nesta segunda-feira (14) Somente a partir de 7 de março será possível saber quanto será resgatado e pedir a transferência bancária

O Banco Central libera a consulta ao dinheiro esquecido a partir desta segunda (14) pelo novo site oficial do Sistema Valores a Receber: valoresareceber.bcb.gov.br. Será preciso informar o número do CPF ou do CNPJ, no caso de pessoas jurídicas. A partir desta segunda, os brasileiros poderão descobrir se têm algum dinheiro esquecido no sistema financeiro e a data...