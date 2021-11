Economia Consumidor já fica mais tempo no escuro este ano que em 2020 Enel apresenta piora nos indicadores de qualidade, apontam dados da Aneel; em setembro, espera pela retomada do serviço após a queda foi, em média, de 2,05 horas

A quantidade de quedas de energia em Goiás aumenta quando as chuvas chegam. Porém, neste ano, a Enel Distribuição apresenta desde julho uma piora crescente no indicador de qualidade relacionado ao tempo em que os consumidores ficam no escuro. Os goianos atendidos pela companhia têm esperado mais para conseguir ter o retorno da luz após uma interrupção. Em setembro, a ...