Economia Consumidor já parcela gás no cartão Com o botijão de 13 kg custando até R$ 140 na capital e R$ 145, no interior, revendedoras estão dividindo o pagamento em até 3 vezes

Após o último reajuste de 16,1% no preço do gás de cozinha, o botijão de 13 quilos já está custando até R$ 140 na capital e R$ 145 no interior do Estado. Com valores tão altos, os clientes estão parcelando em até três vezes o pagamento no cartão de crédito. E as revendas que ainda não parcelavam a venda passaram a oferecer a uma possibilidade para atender a demanda do ...