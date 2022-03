Economia Consumidor pode renegociar dívidas por até R$ 50

De acordo com a Serasa, mais de 33 milhões de dívidas podem ser negociadas no Feirão Limpa Nome, sendo que mais de 20 milhões desses débitos podem ser quitados por até R$ 100 e 15 milhões deles por apenas R$ 50. “O início de 2022 se mostrou muito mais desafiador do que o esperado. Por este motivo, anunciamos a edição emergencial do Feirão Serasa Limpa Nome, que tradi...