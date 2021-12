Economia Consumidores superendividados podem negociar dívidas de até 20 salários mínimos no Procon Goiás Para o acordo é necessário efetuar um cadastro pelo Procon Web e comparecer ao órgão portando documentos pessoais

Os consumidores goianos que estiverem com muitas dívidas podem negociá-las por meio do Núcleo de Apoio e Atendimento aos Superendividados (NAS) do Procon Goiás. De acordo com o órgão, as audiências de conciliação são realizadas entre os consumidores e seus credores, para tanto, é necessário efetuar um cadastro pelo Procon Web e comparecer ao órgão portando cópia da i...