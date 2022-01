Economia Consumidores têm até 2023 para garantir benefício

Foi publicado no Diário Oficial da União, no dia 7 de janeiro, o marco legal para micro e minigeradores de energia. Com a Lei 14.300/2022, as condições para os consumidores que produzem a própria energia a partir de fontes renováveis, como a solar fotovoltaica, mudou. Até 2045 os clientes que já possuem estruturas instaladas vão manter a isenção de encargos, o que vale para...