Economia Conta de luz mais cara eleva custos no comércio e pressiona até decoração de Natal Reflexo da crise hídrica, preço da energia ganha força

Reflexo da crise hídrica, a conta de luz mais cara é um desafio adicional para o varejo no Natal deste ano, segundo analistas e empresários. É que, além de elevar a inflação para o consumidor, as tarifas mais altas de energia elétrica aumentam os custos de operação para os lojistas, que apostam na data para aquecer as vendas. Às vésperas do Natal, loja...