Economia Contrariando estimativas, leilão do 5G só vai garantir R$ 3 bi para escolas Valor é metade do que tinha sido previsto pelos técnicos da Anatel no momento em que colocaram as frequências de 26 GHz (gigahertz) à venda

As escolas públicas só terão R$ 3,2 bilhões para o programa de conexão em 5G, metade do que tinha sido previsto pelos técnicos da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) no momento em que colocaram as frequências de 26 GHz (gigahertz) à venda. Frequências são avenidas no ar por onde as teles fazem trafegar seus dados. De acordo com o edital, os vencedores dessa ...