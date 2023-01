Os contribuintes goianienses poderão escolher entre mais meios de pagamento para seus impostos em 2023, que poderão ser parcelados ao longo do ano. O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e o Imposto Territorial Urbano (ITU) poderão ser parcelados em nove vezes no boleto ou em até 12 vezes usando cartão de crédito ou débito. Já o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) também poderá ser parcelado em até 10 vezes este ano, com o primeiro pagamento já neste mês de janeiro. Mas é preciso fazer a contas para escolher a forma de pagamento mais vantajosa para não sair no prejuízo.

A Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura de Goiânia divulgou o calendário oficial do IPTU e ITU 2023 e a principal mudança é a unificação do pagamento das parcelas única e primeira dos tributos. Desta forma, o pagamento do ITU, que estava previsto para abril, e o do IPTU, com previsão para maio, agora têm parcela única e primeira parcela com vencimento em 20 de abril.

“Historicamente, os pagamentos das parcelas única e primeira eram divididos, o que gerava dúvidas e inadimplência. Agora, contamos com um calendário único e vantagens para parcelamento”, diz o secretário municipal de Finanças, Vinícius Henrique Alves.

Pela primeira vez, os tributos também poderão ser pagos com cartão de crédito ou débito. Segundo ele, essa padronização proporciona um melhor planejamento para o contribuinte, que tem os 10% de desconto no pagamento à vista pelo boleto ou cartões e a possibilidade de parcelar os impostos nos dois meios de pagamento. Quem parcelar no cartão de crédito, poderá dividir em até 12 vezes, mas terá de arcar com juros da operadora. Em 2023, 2024 e 2025, o IPTU da capital terá correção da inflação, num índice de 5,9%.

Já o IPVA 2023 ficará quase 10% mais caro este ano, com base nos novos valores praticados pela Tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Este ano, a quitação poderá ser feita em até 10 parcelas, com exceção dos motoristas que possuem veículos com placas final 1 e 2, que poderão parcelar em nove vezes. O calendário de pagamento começa neste mês de janeiro para todas as placas e termina em novembro.

No IPVA, não há desconto para pagamento à vista, mas a Secretaria da Economia ressalta que não há cobrança para veículos a partir de 15 anos de uso, PCD (Pessoas com Deficiência), ônibus ou micro-ônibus de passageiros ou escolar e para veículo novo no ano da aquisição adquirido em concessionária goiana. Os participantes do programa Nota Fiscal Goiana têm desconto de 5% a 10%, dependendo do valor das compras feitas com o CPF nas notas fiscais. Veículos com potência de até mil cilindradas e motocicletas de até 125 cilindradas têm redução de 50% no IPVA, se não tiverem infração de trânsito no ano anterior e estiverem com o pagamento em dia.

Mas especialistas em economia e finanças alertam para a necessidade de fazer as contas e avaliar a melhor forma de pagamento dos tributos. O economista Caio Telles, diretor de Negócios do Sicoob Centro-Oeste Br, lembra que é preciso analisar se o retorno obtido com uma aplicação, por exemplo, não compensaria o parcelamento ou o pagamento total no final. Quem tem valor em mãos hoje, pode aplicá-lo e aumentar o valor disponível para fazer o pagamento total no final do parcelamento.

Já no pagamento do IPTU, Caio alerta que o melhor é aproveitar o desconto de 10% para pagamento à vista. Para quem precisa parcelar o pagamento, ele lembra que o melhor é fazer o parcelamento pelo boleto, já que pelo cartão haverá a incidência dos juros da operadora. “Quem não pode pagar à vista, deve optar pela melhor forma de parcelamento, ou seja, sem juros. O cartão deve ser usado em emergências porque os juros são muito altos se a pessoa precisar atrasar o pagamento da fatura”, ressalta.

Para o economista Marcus Teodoro, especialista e mestre em Finanças, o desconto para pagamento à vista tem de ser de, pelo menos, 10% para que o pagamento de uma só vez seja mais vantajoso que o parcelamento. “Isso porque se a pessoa pegar o dinheiro e aplicar no Tesouro Selic, por exemplo, que rende a Selic menos o Imposto de Renda, pode ganhar mais parcelando”, destaca.

Já o parcelamento do cartão de crédito é visto como a pior opção, já que, além de não ter o desconto, o contribuinte ainda terá de pagar os juros da operadora. Mas quem optar por pagar à vista no cartão de crédito, ainda pode ter o benefício de acumular pontos.