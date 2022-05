Economia Cooperativas de transporte crescem 45% em dez anos em Goiás Apesar do número positivo, impactado pela pandemia da Covid-19, setor sofreu queda na quantidade de cooperados

Apesar de ter tido aumento de 45% no número de cooperativas de transporte em Goiás entre 2010 e 2020, a quantidade de cooperados caiu 15% no mesmo intervalo de 10 anos. O bom cenário do transporte de cargas em contraste com a pandemia da Covid-19, que afetou, por exemplo, o transporte escolar, explica o paradoxo. Os dados são do Sistema OCB/GO.Em 2010 eram 35 unidades de cooperati...