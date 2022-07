Economia Cooperativismo cresce 301% nos últimos 10 anos em Goiás Anuário mostra que cada vez mais goianos aderem ao sistema cooperativo, em busca de participação nas decisões e de melhores ganhos

O vários ramos do cooperativismo têm atraído cada vez mais goianos. Dados do Anuário do Cooperativismo Brasileiro 2022, levantados pelo Sistema OCB-GO e que serão divulgados hoje pela OCB Nacional, mostram um crescimento de 143% no número de cooperados e de 301,7% no faturamento das cooperativas em todo Estado entre 2011 e 2021. Quem opta pelo sistema cooperativo diz...