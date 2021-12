Economia Copom define taxa básica de juros nesta semana Expectativa do mercado financeiro é de que, com a alta da inflação, juros básicos subam 1,5 ponto porcentual para 9,25% ao ano

O Copom (Comitê de Política Monetária), do BC (Banco Central), realiza nesta terça (7) e quarta-feira (8) a última reunião do ano para definir a taxa básica de juros, a Selic. Atualmente, a taxa está em 7,75% ao ano.Com a alta da inflação, a expectativa do mercado financeiro, consultado pelo BC, é que os juros básicos subam 1,5 ponto porcentual para 9,25% ao ano. O at...