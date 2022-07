O Governo de Goiás publicou nesta quinta-feira (21), o edital para o novo concurso do Corpo Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), são 612 vagas imediatas. Os interessados podem realizar as inscrições entre os dias 9 de agosto a 8 de setembro, no site www.institutoaocp.org.br, com taxa de R$110 a R$130. Os salários são de até R$13.901,60.

As vagas disponibilizadas são: 50 para Soldados, 60 de Cadete, 40 para Soldado Músico e 12 para Tenente. Além do salário mensal, os candidatos incluídos terão assistência médica, odontológica e social do Corpo de Bombeiro.

Isenção taxa de inscrição

Para o participante solicitar a isenção da taxa de inscrição é necessário ser membro de família cuja renda familiar seja inferior a dois salários mínimos, ser doador de sangue, de medula óssea ou doadora de leite materno. A solicitação pode ser feita até o dia 25 de julho, às 23h59, no horário oficial de Brasília.

Seleção

Ao todo, serão cinco etapas: prova objetiva, prova discursiva, teste de aptidão física, avaliação médica e avaliação de vida pregressa.

As provas objetivas serão aplicadas em diferentes datas de acordo com o cargo que o participante se inscreveu: 16 de outubro para Cadete; 23 de outubro para Soldado e Soldado Músico e 09 de outubro para Tenente.

A jornada de trabalho dos profissionais será em dias úteis, sábados, domingos e feriados, em períodos diurno e noturno, contendo escalas de trabalho, de acordo com a conveniência e necessidade do CBMGO, dentro da legislação respectiva à carreira militar.

O resultado final e a classificação serão divulgados no dia 17 de maio de 2023.

Thaynara Mesquita é estagiária de Jornalismo do convênio GJC/Uniaraguaia.

