Economia Corpus Christi: Fluxo de passageiros deve aumentar 160% no Aeroporto de Goiânia Concessionária estima que cerca de 36,3 mil pessoas passem pelo terminal de quarta-feira (15) até domingo (19)

O feriado de Corpus Christi mostra que os goianos estão mais dispostos a viajar este ano. De acordo com dados da CCR Aeroportos, que administra o Aeroporto Internacional de Goiânia, é esperado crescimento de 160% no fluxo de passageiros desta quarta-feira (15) até domingo (19). Isso significa que devem passar 36,3 mil pessoas pelo terminal, enquanto no mes...