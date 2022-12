Os Correios em Goiás promovem nos dias 15 e 30 de dezembro leilões eletrônicos para venda de 199 motos consideradas inservíveis ou obsoletas para as atividades da estatal. Os interessados em participar da licitação devem enviar as propostas até às 9 horas dos dias do leilão. A empresa está renovando a frota das motos, que foram utilizadas nas operações da companhia.

Tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem participar dos leilões, que acontecem no formato on-line, por meio do endereço www.licitacoes-e.com.br. No site, as licitações são identificadas pelos números 972067 e 972293 editais nº010 e 011/2022 - SE/GO, que podem ser encontrados pelo sistema de busca. Para enviar propostas, os interessados devem se cadastrar nas agências do Banco do Brasil para obter uma chave de identificação e senha pessoal, e só então dar seus lances.

Os valores mínimos para cada lote podem ser consultados nos anexos dos editais. As alienações ocorrem em modo de disputa fechada, ou seja, o critério de maior oferta de preço garante a compra. As visitas para avaliação das condições das motocicletas ocorrem de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 16h, exceto feriados, no Centro de Transporte Operacional (CTO) dos Correios, em Aparecida de Goiânia (Av. São Paulo, s/n, Bloco C, Vila Brasília).

