Economia Covid e preço do diesel tiram caminhões das estradas Sindicato em Goiás estima afastamento de 49 mil motoristas por causa de Covid, gripe e custos elevados, e teme desabastecimento

Afastamentos por Covid-19 ou gripes, as más condições das estradas e o alto custo do transporte rodoviário já tiraram quase 50% dos caminhoneiros das estradas. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte Terrestre e em Logística (CNTTT) estima que 30% dos empregados no setor já tenham sido afastados por conta de síndromes gripais nas últimas semanas. O Si...