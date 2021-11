O Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) a partir desta sexta-feira (26) abre inscrições para o processo seletivo de estagiários. Os interessados podem se inscrever até o dia 10 de dezembro e podem se candidatar estudantes de ensino superior dos cursos de Direito (2º ao 7º período), Economia, Administração, Biblioteconomia e Ciências da Computação (2º ao 5º).

O interessado precisa ter disponibilidade para estagiar nos períodos matutino e vespertino. A duração do estágio é de dois anos no máximo, exceto para os estagiários com deficiências.

A bolsa-auxílio será de R$ 1.275,00, para os estagiários com jornada de seis horas diárias. Já para quatro horas diárias, o valor será de R$ 850,00. Todos os estagiários selecionados também receberão vale-transporte, que será calculado pela quantidade de dias úteis do mês, pelo Cartão Fácil SIT-PASS.

Para participar, é preciso acessar o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), através do site (www.ciee.org.br) e preencher o cadastro de vagas abertas.

O resultado final será divulgado na primeira sexta-feira de janeiro (7) a partir das 8h, pelo site do CIEE. Os classificados serão convocados de acordo com o surgimento de vagas.