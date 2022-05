Economia Cresce disputa por barracas na Rodovia dos Romeiros Retorno presencial da Festa do Divino Pai Eterno faz número de inscritos para o sorteio de espaços na GO-060 ser 35% maior que em 2019

Depois de dois anos sem as romarias, a volta do formato presencial da Festa do Divino Pai Eterno, em Trindade, gerou uma maior disputa pelas áreas destinadas à montagem de barracas comerciais na GO-060 durante o evento. Este ano, 1.326 pessoas se inscreveram para o sorteio dos 166 espaços que serão disponibilizados pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfr...