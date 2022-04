Economia Crescem autuações a empresas sem alvará de funcionamento em Goiânia Prefeitura emite mais de 200 autos nos primeiros três meses do ano; bares, restaurantes e lanchonetes estão entre estabelecimentos com maior incidência de irregularidades

A Prefeitura de Goiânia tem registrado neste ano um aumento nas autuações a empresas que estão ativas e sem Alvará de Localização e Funcionamento ou com descaracterizações que invalidam o documento. Segundo a Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh), foram 200 autos emitidos na capital somente no primeiro trimestre. De acordo com o diretor de fiscalização da ...