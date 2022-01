Economia Cruzeiros ficarão suspensos no Brasil até 4 de fevereiro Decisão da associação que representa o setor no País vem após recomendação da Anvisa por causa de casos de Covid; suspensão inicial era até o dia 21 deste mês

A Clia Brasil, associação que representa as companhias de navios de cruzeiros no País, anunciou nesta quinta-feira (13) que vai estender a suspensão de novas operações nos portos brasileiros até 4 de fevereiro, em razão do registro de casos de Covid-19 a bordo.A decisão vem um dia após a Anvisa recomendar ao governo a interrupção definitiva da temporada de navios no País dev...