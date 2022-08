Economia Curso gratuito em Goiânia desenvolve habilidades de venda Representantes comerciais podem realizar a inscrição on-line por e-mail

O Sebrae-GO, em parceria com o Conselho Regiional dos Representantes Comerciais no Estado de Goiás (Core-GO), realiza o curso "Vender é da Natureza Humana", voltado para representantes comerciais no dia 16 de agosto, das 18h às 22h. Ele será ministrado na sede do Sebrae em Goiânia, localizado na T-3, no Setor Bueno. Inspirado pelo livro 'Saber Vender é da N...