Economia Custos e preços altos em 2022

Para o próximo ano, o mercado acredita que o custo de construção deve continuar aumentando, mas num ritmo menor. “Reajuste no preço de energia e combustíveis, desvalorização cambial, tudo afeta o custo de construção. Além disso, com o aumento dos lançamentos, devemos ter uma maior demanda por mão de obra em 2022, o que pode impactar em aumento no custo destes profissio...