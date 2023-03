Economia Déficit profissional faz construção civil criar plano de ação Com evasão de trabalhadores e informalidade, setor prevê investimentos em inovação e qualificação para atrair mais interessados e melhorar produtividade

Muitos trabalhadores da construção civil já deixaram os canteiros de obras das construtoras para trabalharem por conta própria, ou mesmo na informalidade. O Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás (Sinduscon-GO) estima que, atualmente, as empresas do segmento acumulem um déficit de cerca de 1 mil profissionais. Para reduzir o problema, atraindo mais p...