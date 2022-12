Economia 2,3 milhões de goianos estão inadimplentes Número de inadimplentes em Goiás é 9,3% maior que no ano passado, com aumento também de 12% da quantidade de dívidas e de 19,2% do montante devido, indicam pesquisas

O consumidor goiano ficou mais endividado e inadimplente este ano. Um levantamento feito pela Serasa mostrou que, no último mês de outubro, o número de pessoas no estado com crédito negativado era 9,3% maior que no mesmo período do ano passado. Estas pessoas tinham 12% mais dívidas e também deviam um valor total 19,2% maior que em 2021. A Pesquisa de Endividamento e In...