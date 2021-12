Economia Dark kitchens ganham impulso com a pandemia Restaurantes viram delivery crescer e agora apostam em novos modelos de operação voltados somente para a entrega de comida

Saem as mesas e o salão, fica apenas a cozinha. Essa tem sido a estratégia de restaurantes que viram o delivery crescer nos últimos anos e resolveram apostar na oportunidade de ter redução de custos fixos e maior interação virtual com os clientes. Com a pandemia de Covid-19, junto com maior demanda por entregas, aumentou o número de empresas com as chamadas dark kitchens....