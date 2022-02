Economia De calcinha a chinelo, marcas tentam faturar com NFTs Nivea, Nike, e as brasileiras Pantys, de calcinhas absorventes, e Alpargatas, dona da Havaianas, são alguns dos conhecidos nomes do público que lançaram artes digitais nesse formato nos últimos meses

Após o boom do ecommerce na pandemia, marcas de diferentes segmentos começam a apostar em um mercado ainda mais tecnológico: a venda de registros de produtos digitais na internet --ou NFTs, para os iniciados no metaverso. Nivea, Nike, e as brasileiras Pantys, de calcinhas absorventes, e Alpargatas, dona da Havaianas, são alguns dos conhecidos nomes do público que la...