Economia Decisão do STF sobre ICMS deixa insegurança para 2022 Lei complementar federal sobre cobrança de adicional de imposto estadual ao e-commerce ainda não foi sancionada, o que provoca dúvidas jurídicas

Decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) definiu que a cobrança de adicional do ICMS no comércio eletrônico a consumidor final não contribuinte só poderia ser feita a partir de 2022 pelos Estados com lei complementar federal que a autorize. Porém, ainda sem sanção presidencial, tributaristas estão em alerta. Isso porque a lei não foi sancionada até 31 de dezembro, o ...